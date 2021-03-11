Российские военные получили партию новых танков Т-90М

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Мотострелковая бригада в Новой Москве получила восемь танков Т-90М "Прорыв" - это последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.

"Партия из 8 единиц модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступила в Севастопольскую мотострелковую бригаду гвардейской танковой армии Западного военного округа", - сообщил Западный военный округ (ЗВО) в среду.

Бригада дислоцируется в поселении Мосрентген (Новомосковский административный округ Москвы).

Танки пройдут подготовку для участия в параде Победы на Красной площади в Москве, сообщили военные.

"Мы получили в этом месяце несколько единиц танков Т-90М, которые являются самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя" - цитирует пресс-служба ЗВО командующего Первой танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

1 марта концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") сообщил, что партия Т-90М передана Вооруженным силам РФ.

23 февраля в УВЗ сообщили "Интерфаксу", что концерн начал серийные поставки Т-90М российским военным. "Это долгосрочные контракты на большое количество машин", - заявили тогда в УВЗ.

3 апреля 2020 года Минобороны РФ сообщило о начале поставок в российскую армию танков Т-90М "Прорыв". 13 апреля 2020 года пресс-служба ЗВО сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия (входит в состав Первой танковой армии).

Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Высокие скоростные характеристики танка Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1130 л. с., отмечается в сообщении пресс-службы ЗВО.

На подмосковном форуме "Армия-2020" УВЗ представил экспортный вариант Т-90М - Т-90МС.

В ФСВТС России 22 февраля заявили, что на Т-90МС есть заявки от иностранных заказчиков.

"Т90-М - самая совершенная машина в семействе Т-90. Её создание - это большой шаг в развитии российского танкостроения. В частности, в новой модели реализован комплекс межобъектового взаимодействия, танк способен действовать в условиях современных сетецентрических боевых операций", - заявил ранее "Интерфаксу" глава УВЗ Александр Потапов.

"Существенно повышена надежность всех видов оборудования и аппаратуры: даже при выходе из строя системы управления огнем или при отсутствии электропитания от бортовой сети танк не выйдет из строя", - сообщил Потапов.

В 2018 году Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявил, что Минобороны РФ намерено закупать ежегодно около 200 танков.

Россия заняла первое место в мире по количеству танков, боевых машин пехоты и реактивных систем залпового огня, сообщил в сентябре 2017 года заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.