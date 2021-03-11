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Российская газета

Наши летчики "сбили нарушителя" у границы с США

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Базирующиеся на военном аэродроме в Анадыре (Чукотка) высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота условно перехватили и уничтожили самолет-нарушитель. Это произошло в ходе учения неподалеку от границы России и США.

В пресс-службе ТОФ рассказали, что в роли нарушителя также использовали истребитель МиГ-31БМ. Он должен был проникнуть в воздушное пространство РФ на сверхзвуковой скорости на высоте около 20 километров. А в случае обнаружения уйти от преследования.

Фактически речь шла об отработке уничтожения боевого вражеского самолета в стратосфере. "На перехват цели с аэродрома Анадырь был поднят дежурный МиГ-31БМ, который во взаимодействии с наземными радиолокационными средствами обнаружил условного противника. После захвата цели летчики произвели по ней электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности", - сообщили в штабе Тихоокеанского флота.

Организуя такое учение вблизи границы с США, командование, по всей видимости, учитывало два обстоятельства. Прежде всего речь шла о тренировке экипажей, совсем недавно прибывших на этот аэродром. Высотные перехватчики перебросили на аэродром в Анадырь совсем недавно - в декабре прошлого года. Учитывая их зону ответственности, много времени на освоение этого района командование дать экипажам не может. Близость Америки и реальная угроза того, что США, проявляющие повышенный интерес к данному региону, попытаются провести здесь воздушную разведку, что называется, обязывают.

Арктика вообще в последние годы превратилась в зону повышенного внимания стран НАТО, и в первую очередь Америки. Россия реагирует соответственно - усиливает защиту своих северных территорий, в том числе по линии боевой авиации. В январе этого года стало известно, что Минобороны России разместили высотные перехватчики еще и на Новой Земле. Все это необходимо для контроля российской Арктики. Заметим, что опытно-боевое дежурство истребителей-перехватчиков Северного флота на той же Новой Земле в современной истории России отрабатывается впервые.

Но почему для решения этой задачи генералы выбрали именно МиГ-31БМ, а не какие-то другие боевые самолеты? Ответ кроется в особых способностях этой машины. Оторваться от МиГ-31, летящего на скорости до 3 тысяч километров в час и забирающегося на высоту более 20 тысяч метров, практически невозможно. А после модернизации самолета эта задача вовсе выглядит фантастичной. Усовершенствованный самолет, получивший современное бортовое радиоэлектронное оборудование и новое вооружение, по оценке экспертов, почти в три раза превысил боевую эффективность своего предшественника.

МиГ-31БМ обнаружит цель на дальности в 320 км и поразит ее с расстояния до 280 километров 

Сейчас он может обнаружить вражеский объект на дальности до 320 километров и поразить его с расстояния до 280 км. Высотный истребитель снабдили несколькими типами ракет класса "воздух-воздух". Объектами его атак могут стать аэродинамические цели со скоростью полета в пять раз выше скорости звука и даже расположенные на низких орбитах комические аппараты.

Если бы истребитель перехватывал всего одну такую воздушную цель, его работу уже можно было бы считать успешной. На деле экипаж МиГ-31БМ способен обнаружить до 24 воздушных объектов, одновременно сопровождать десять из них и своим бортовым вооружением поразить шесть наиболее важных.


Юрий Гаврилов

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