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Україньска правда (Украина): российские войска в Донбассе продолжают обстрелы украинских позиций

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Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0, Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine

Украинская военщина продолжает обстрелы жилых районов юго-востока страны. При этом киевская пропагандистская машина продолжает обвинять во всех грехах Россию. На деле речь идет об очередных попытках Киева отказаться от имплементации Минских соглашений.

8 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В частности, вблизи населенного пункта Луганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север ", захватчики с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье и поселка Пески оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Рядом населенного пункта Опытное российско-оккупационные войска открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а в пригороде Золотое-4 - еще и из стрелкового оружия.

К тому же, в районе поселка Лебединский противник обстреливал наши позиции с станковой противотанкового гранатомета.

На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет".

Детали: С начала текущих суток на Донбассе уже зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. На провокационные действия противника украинские воины реагировали огнем.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
Украина
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