Американский эсминец-невидимку испытали крупным волнением моря

Перспективный американский эсминец «Зумвалт» прошел испытания при волнении моря 6 баллов (крупное волнение), при котором высота волны достигает шести метров. Как пишет Defense News, испытания состоялись в конце 2020 года и были признаны полностью успешными. Теперь военные намерены сравнить данные, полученные корабельными системами во время испытаний, и сравнить их с данными компьютерного моделирования «Зумвалта».

«Зумвалт» является головным кораблем одноименного проекта. Его строительство велось с 2010 года американской компанией General Dynamics. В конце октября 2013 года эсминец спустили на воду. Корабль, построенный с широким применением технологий малозаметности, получил имя в честь адмирала Элмо Рассела Зумвалта-младшего, руководившего морскими операциями ВМС США с 1970-го по 1974 год.

Эсминец может развивать скорость до 30 узлов. Он вооружен 20 пусковыми установками Mk. 57 VLS на 80 ракет, двумя 155-миллиметровыми пушками и двумя зенитными орудиями Mk.46 калибра 30 миллиметров. На эсминце будет базироваться один вертолет SH-60 Sea Hawk и три беспилотных летательных аппарата MQ-8 Fire Scout.

В конце апреля прошлого года ВМС США объявили о завершении второго этапа приемки эсминца «Зумвалт», полученного военными еще в мае 2016 года. В настоящее время корабль проходит оценочные и комплексные морские испытания. Любопытно, что корабль уже числится в составе Тихоокеанского флота ВМС США, но на вооружение еще не принят.

В общей сложности в состав флота ВМС США должны войти три эсминца типа «Зумвалт». В 2019 году ВМС США приняли второй корабль проекта — «Майкла Монсура». Кроме того, ведется достройка на плаву третьего корабля — «Линдона Джонсона». Изначально Пентагон планировал приобрести серию из 32 эсминцев типа «Зумвалт», однако из-за нехватки средств сократил заказ до трех кораблей.

Василий Сычёв