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ТАСС

Шойгу обсудил с министром обороны Армении обстановку в Нагорном Карабахе

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Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач в Карабахе
Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач в Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

В ходе беседы, в частности, затрагивались различные аспекты двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном текущую обстановку в Нагорном Карабахе, а также военное и военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

В министерстве сообщили, что телефонный разговор состоялся сегодня.

"В ходе беседы затрагивались различные аспекты двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, текущая обстановка в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в военном ведомстве.

До этого руководители двух оборонных ведомств созванивались 27 февраля, чтобы обсудить эти же вопросы.

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Армения
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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