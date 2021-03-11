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Известия.ru

Forbes раскрыл подробности плана США по уничтожению российских ВС

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Army

Научный совет Пентагона разрабатывает план Assault Breaker 2 («Срыв наступления 2») по уничтожению российских и китайских военных строений и техники, в том числе танков, в случае войны. Об этом сообщил 9 марта Forbes.

Отмечается, что о проекте мало информации, однако он очень масштабный.

Проект Assault Breaker 2 направлен на склады, штабы, системы ПВО, а также корабли и танки противника. Целью проекта является выведение из строя сил и средств армии противника, а также Assault Breaker 2 позволяет дать время США и их союзникам на введение в бой традиционного вооружения.

Проект начали разрабатывать в НАТО еще в 1970-е годы. Он предполагал быстрое и точное уничтожение тысяч советских танков и боевых машин. Такой план позволил бы сорвать наступление противника и выиграть время для мобилизации подразделений НАТО.

Элементами старого проекта были авиационные РЛС целеуказания движущихся целей, ракеты сухопутных войск, а также различные системы наведения. Как отметил автор материала, эти наработки усовершенствуют и включат в новый план. По его мнению, в новый план проекта войдут новое программное обеспечение передовой системы управления боем (ABMS), малозаметные разведывательные беспилотники RQ-180 и крылатые ракеты большой дальности для ВВС и ВМС.

Однако, как уточнил автор материала, в Пентагоне признали, что Китай и Россия «всегда имеют возможность ввести в бой дополнительные силы и средства, чтобы нанести более серьезный урон».

В середине февраля глава Пентагона Ллойд Остин обсудил со странами НАТО вызовы со стороны России и КНР. Среди прочего, он заявил, что проводимая Россией «дестабилизирующая» политика — одна из основных угроз для НАТО.

17 февраля в ходе пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс должен стать площадкой политического диалога всех «единомышленников НАТО» по противодействию России и Китаю.

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