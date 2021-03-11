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Индия освоила технологию анаэробного двигателя для субмарин

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Источник изображения: warspot.ru

Индийские подлодки типа Kalvari смогут находиться под водой в разы дольше. Вчера, 9 марта, портал navalnews.com сообщил о том, что Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Минобороны Индии провела испытания отечественного анаэробного двигателя для субмарин.

В DRDO указывают, что новая энергоустановка разработана Морской лабораторией исследования материалов (NMRL) при DRDO совместно с компаниями L&T и Thermax. В отличие от аналогов, индийская разработка «является уникальной, поскольку водород генерируется на борту».

Рендер индийского анаэробного двигателя

Источник изображения: navalnews.com

Испытания анаэробного двигателя прошли в понедельник, 8 марта. По словам разработчиков, в ходе стендовых испытаний образца анаэробного двигателя на топливных элементах «установка отработала в режиме максимальной мощности в соответствии с требованиями заказчика».

Изначально планировалось, что анаэробные установки будут использоваться уже на пятой и шестой субмаринах типа Kalvari. Но из-за задержек в разработке было принято решение, что новые энергетические системы будут устанавливаться в подлодки в рамках их планового ремонта, который должен проводиться каждые семь лет. При этом длина субмарин увеличится с 67,5 м до 77,5 м.

Существует несколько разновидностей анаэробных установок. Например, разрабатываемый в России воздухонезависимый двигатель для субмарин превращает дизельное топливо в электричество, не требуя воздуха. Топливо преобразуется в водородосодержащий газ, а газ — в чистый водород, который затем подаётся в водородно-кислородные топливные элементы, где и вырабатывается электрический ток. Весь этот процесс происходит практически беззвучно, а потому уровень шума подлодки на анаэробном ходу ниже естественных морских шумов. Кроме того, экипажу требуется реже всплывать на поверхность, что существенно повышает скрытность подлодки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Kalvari
Компании
DRDO
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