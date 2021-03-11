Боевые беспилотники завоевали Ближний Восток

Эксперты говорят, что недавний шквал атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), нацеленных на Саудовскую Аравию, подчёркивает растущую эру «войны на расстоянии» на Ближнем Востоке, поскольку регулярные армии региона и действующие внутри него многочисленные военизированные формирования всё чаще используют дроны для различных целей.

Об этом пишет «Аль-Арабия».

Поддерживаемое Ираном йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» («Помощники Аллаха», хуситы) участили свои атаки с применением БПЛА против правительственных объектов Саудовской Аравии, включая нефтяную инфраструктуру королевства. За последние недели было зарегистрировано более десятка воздушных рейдов из Йемена вглубь саудовской территории, напоминает панарабский телеканал.

Йоси Мекельберг, научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House, в беседе с «Аль-Арабией» сказал, что на Ближнем Востоке «появляется всё больше и больше беспилотных технологий», применяемых боевиками в этом регионе.

«Если задуматься, это дешёвый способ ведения войны, если у вас есть соответствующая технология», — отметил эксперт. По его словам, тех, кто использует беспилотники, прельщает и «элемент отрицания».

«Это эффективно, армиям и группировкам не нужно рисковать своим личным составом, и это даёт возможность правдоподобно отрицать свою ответственность за нападения», — пояснил аналитик.

«Это время войны на расстоянии, и дроны, к сожалению, — это путь вперёд (для боевиков). Мы увидим (в будущем) множество внутренних инцидентов с этим видом вооружения по всему региону, будь то в Саудовской Аравии, Сирии, Израиле, Ливане или Афганистане», — говорит собеседник «Аль-Арабии».

Мекельберг обращает внимание, что достаточно одной атаки беспилотника, чтобы нанести значительный урон противнику, отмечает Eadaily.