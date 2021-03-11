Войти
Военно-промышленный курьер

Боевые беспилотники завоевали Ближний Восток

614
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Эксперты говорят, что недавний шквал атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), нацеленных на Саудовскую Аравию, подчёркивает растущую эру «войны на расстоянии» на Ближнем Востоке, поскольку регулярные армии региона и действующие внутри него многочисленные военизированные формирования всё чаще используют дроны для различных целей.

Об этом пишет «Аль-Арабия».

Поддерживаемое Ираном йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» («Помощники Аллаха», хуситы) участили свои атаки с применением БПЛА против правительственных объектов Саудовской Аравии, включая нефтяную инфраструктуру королевства. За последние недели было зарегистрировано более десятка воздушных рейдов из Йемена вглубь саудовской территории, напоминает панарабский телеканал.

Йоси Мекельберг, научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House, в беседе с «Аль-Арабией» сказал, что на Ближнем Востоке «появляется всё больше и больше беспилотных технологий», применяемых боевиками в этом регионе.

«Если задуматься, это дешёвый способ ведения войны, если у вас есть соответствующая технология», — отметил эксперт. По его словам, тех, кто использует беспилотники, прельщает и «элемент отрицания».

«Это эффективно, армиям и группировкам не нужно рисковать своим личным составом, и это даёт возможность правдоподобно отрицать свою ответственность за нападения», — пояснил аналитик.

«Это время войны на расстоянии, и дроны, к сожалению, — это путь вперёд (для боевиков). Мы увидим (в будущем) множество внутренних инцидентов с этим видом вооружения по всему региону, будь то в Саудовской Аравии, Сирии, Израиле, Ливане или Афганистане», — говорит собеседник «Аль-Арабии».

Мекельберг обращает внимание, что достаточно одной атаки беспилотника, чтобы нанести значительный урон противнику, отмечает Eadaily.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Израиль
Иран
Йемен
Ливан
Саудовская Аравия
Сирия
Продукция
Шквал
Проекты
БПЛА
Похожие новости
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 1
17.07.2017
Даже муха не пролетит
30.09.2015
Ставка больше, чем Асад
14.05.2014
Новый старый мир
18.02.2014
Саудовская Аравия готовится к большой войне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 21:10
  • 1
Разработка сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" продолжается - "Роскосмос"
  • 11.03 21:02
  • 2
Министерство обороны России закупает китайские внедорожники Haval H9
  • 11.03 20:58
  • 98
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 11.03 20:50
  • 11
Строительство второй очереди "Восточного" продолжается, несмотря на решение суда - подрядчик
  • 11.03 20:32
  • 25
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 11.03 20:09
  • 32
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 11.03 20:08
  • 1
В США назвали F-35 крысиной дырой
  • 11.03 19:58
  • 11
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 11.03 19:11
  • 9
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 11.03 18:43
  • 2
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 11.03 18:36
  • 2
Российско-китайская лунная станция: что получится из этого пиар-проекта?
  • 11.03 16:46
  • 2
Очки IVAS позволят американским солдатам видеть сквозь стены
  • 11.03 13:52
  • 2
Forbes (США): как быстро уничтожить очень много китайских кораблей и русских танков
  • 11.03 13:45
  • 1
В тылу сражений: Калининград защитят сверхдальние разведчики
  • 11.03 09:39
  • 1
Более 70 военных из Белоруссии прибыли в Россию на совместные учения