Китайские ПТУР испытывают на макетах иностранных танков

Народно-освободительная армия Китая в ходе учений, а также испытаний новейших образцов боевой техники использует макеты различных зарубежных бронемашин.

The Chinese attack helicopter CAIC WZ-10 launches the HJ-10 ATGM on the mobile model of the Russian T-90 tank, which is in service with the Indian army. pic.twitter.com/Po34h8e7wB — Asia.India-Defense (@Xia257) March 6, 2021

Например, в конце минувшего года в Сети появилась заснятая на одной из автомобильных дорог Поднебесной имитация американского основного боевого танка Abrams. Военные эксперты связывают этот факт с поставками из США Тайваню реальных М1А2T.

Еще раньше, при отработке систем вооружения ударного вертолета CAIC WZ-10, применялся также выполненный на колесном шасси "Т-90С".

Как известно, такие танки в настоящее время составляют основу бронетанковых соединений индийской армии. Судя по событиям последних лет, их активно привлекают для выполнения задач в районах, примыкающим к зонам возможных конфликтов.

Как можно понять по обнародованным изображениям, в ходе испытаний шла отработка одной из модификаций противотанковой управляемой ракеты HJ-10. Скорее всего ПТУР не имела настоящей боевой части, после прямого попадания макет пострадал не сильно и мог быть использован для других подобных тестов.

Кроме того, для совершенствования высокоточного оружия и демонстрации его возможностей потенциальным покупателям задействуются мишени в виде списанных старых танков Type 59, Type 62 и бронетранспортеров Type 63.

Колесный Abrams (китайский макет для учений). pic.twitter.com/PWwE6sviRZ — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 24, 2020

Алексей Брусилов