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Известия.ru

Модернизированный Ту-160М передан для предварительных испытаний

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Источник изображения: Фото: Ростех

Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М, оснащенный новыми двигателями НК-32-02, передали для проведения предварительных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха» в среду, 10 марта.

Уточняется, что передачу осуществила Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех»). Ракетоносец оснащен новыми двигателями НК-32 серии 02 и модернизированным бортовым оборудованием, благодаря которому улучшились характеристики базовой машины.

«Самолет успешно прошел заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» для подготовки к следующему этапу полетов — предварительным испытаниям», — отметили в пресс-службе.

Самолет осуществил перелет с Казанского авиазавода им. Горбунова. Его пилотировал экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя России Анри Наскидянца. Сообщается, что полет прошел в штатном режиме.

В ноябре 2020 года сообщалось, что на аэродроме им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» — состоялся первый полет глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями.

Самолет тогда пилотировал также экипаж под руководством Наскидянца. Ракетоносец провел в воздухе 2 часа 20 минут на высоте 6 тыс. м.


Ту-160М — глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик, созданный на базе строевого Ту-160. Государственные испытания модернизированного стратегического ракетоносца запланированы на 2021 год.

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Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Ростех
Туполев
Проекты
2020-й год
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