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В США удивились «надувному» советскому ядерному «Скальпелю»

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РТ-23 УТТХ "Молодец"
РТ-23 УТТХ "Молодец".
Источник изображения: © Фото : Panther

Баллистические ракеты боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) РТ-23 УТТХ «Молодец», по классификации НАТО — SS-24 Scalpel («Скальпель»), имели надувную головную часть, пишет The Drive.

Американское издание, обратившее внимание на размещенный в Twitter ролик, удивляется данному обстоятельству. The Drive отмечает, что использование аэродинамического обтекателя изменяемой геометрии объясняется необходимостью размещения ракеты в стандартном железнодорожном вагоне, накладывающем ограничения на габариты оружия.

Издание напоминает, что впоследствии надувная головная часть ракеты была заменена складывающейся.

В сентябре 2020 года в «Военно-промышленном курьере» была опубликована статья «Паровозик для Чикаго», в которой одним из эффективных ответов на инициативу США, предполагающую замену американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) LGM-30G Minuteman III на более современные средства доставки ядерных боеголовок, стало бы создание Россией БЖРК «Баргузин».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
РС-22
РТ-23 Молодец
Проекты
2020-й год
Minuteman
NATO
ПЖРК
Ядерный щит
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