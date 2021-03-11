Эстонские военные получат гранатометы с системой лазерного наведения

Военнослужащий подразделения гранатометчиков во время учебных стрельб на полигоне "Алабино".

МОСКВА, 10 марта/ Радио Sputnik. Эстония получит модернизированные версии гранатометов Carl-Gustaf, соответствующее соглашение было заключено с шведской фирмой Saab.

Как сообщает EA Daily, стоимость нового оружия составляет 11 миллионов долларов. Шведская фирма поставит вооруженным силам Эстонии гранатометы Carl-Gustaf M4.

Передача оружия начнется в этом году. Соглашение подразумевает поставку гранатометов в вооруженные силы Эстонии до 2022 года.