Эстонские военные получат гранатометы с системой лазерного наведения

МОСКВА, 10 марта/ Радио Sputnik. Эстония получит модернизированные версии гранатометов Carl-Gustaf, соответствующее соглашение было заключено с шведской фирмой Saab.
Как сообщает EA Daily, стоимость нового оружия составляет 11 миллионов долларов. Шведская фирма поставит вооруженным силам Эстонии гранатометы Carl-Gustaf M4.
Передача оружия начнется в этом году. Соглашение подразумевает поставку гранатометов в вооруженные силы Эстонии до 2022 года.
Отмороженные на всю голову. Эстонскую армию одолел капитан Холодок
15:54
Carl-Gustaf M4 был представлен в 2014 году, он весит чуть менее 7 килограммов. Гранатомет оснащен новым снарядом с полуактивной системой лазерного наведения, дальность его стрельбы составляет 2 километра.
Ранее радио Sputnik сообщало, что США поддержали оборону Эстонии на 13 млн долларов.