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РИА Новости

Эстонские военные получат гранатометы с системой лазерного наведения

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Военнослужащий подразделения гранатометчиков во время учебных стрельб на полигоне "Алабино"
Военнослужащий подразделения гранатометчиков во время учебных стрельб на полигоне "Алабино".
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Морозов

МОСКВА, 10 марта/ Радио Sputnik. Эстония получит модернизированные версии гранатометов Carl-Gustaf, соответствующее соглашение было заключено с шведской фирмой Saab.

Как сообщает EA Daily, стоимость нового оружия составляет 11 миллионов долларов. Шведская фирма поставит вооруженным силам Эстонии гранатометы Carl-Gustaf M4.

Передача оружия начнется в этом году. Соглашение подразумевает поставку гранатометов в вооруженные силы Эстонии до 2022 года.

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    Carl-Gustaf M4 был представлен в 2014 году, он весит чуть менее 7 килограммов. Гранатомет оснащен новым снарядом с полуактивной системой лазерного наведения, дальность его стрельбы составляет 2 километра.

    Ранее радио Sputnik сообщало, что США поддержали оборону Эстонии на 13 млн долларов.

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    • В новости упоминаются
    Страны
    Россия
    США
    Швеция
    Эстония
    Компании
    SAAB
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