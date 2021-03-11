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ЦАМТО

Ростех передал первый модернизированный "Белый лебедь" для предварительных испытаний

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Первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М
Первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М.
Источник изображения: БИЗНЕС Online

ЦАМТО, 10 марта. Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех передала для предварительных испытаний первый модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02.

Самолет продолжит выполнение программы испытаний на летно-испытательной и доводочной базе компании "Туполев" в подмосковном Жуковском.

Самолет совершил перелет с Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова – филиала ПАО "Туполев". Ракетоносец пилотировал экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя Российской Федерации Анри Наскидянца, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

"Новый ракетоносец Ту-160М оснащен новыми двигателями НК-32-02 и модернизированным бортовым оборудованием, которое позволило улучшить характеристики базовой машины. Самолет успешно прошел заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО "Туполев" для подготовки к следующему этапу полетов – предварительным испытаниям", – сообщили в авиационном кластере Госкорпорации Ростех.

Ту-160М – модернизированный стратегический ракетоносец, оснащенный четырьмя новыми двигателями НК-32-02 производства Объединенной двигателестроительной корпорации. Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
ОДК УК
Ростех
Туполев
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