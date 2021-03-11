Войти
ТАСС

В Роскосмосе заявили, что полет астронавта США на "Союзе" станет разовым событием

607
0
+1
Астронавт NASA Марк Ванде Хай
Астронавт NASA Марк Ванде Хай.
Источник изображения: © NASA

Ранее в госкорпорации сообщили, что космонавта Сергея Корсакова вывели из состава основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-18", вместо него назначили астронавта NASA Марка Ванде Хай

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на российском пилотируемом корабле "Союз МС-18" не относится к перекрестным полетам и станет разовым событием. Об этом заявил в среду в эфире телеканала "Россия-24" исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Никаких разговоров об обмене мест нет, идут переговоры по перекрестным полетам, но это другая история. У нас просто образовалось свободное место, американская компания заключила с нами договор, покупая место на корабле "Союз". Это одноразовое событие", - сказал Крикалев.

Он пояснил, что перекрестные полеты - "совсем другая история, никак не связана с полетом 9 апреля". "Но разговор о перекрестных полетах давно ведется в профессиональных кругах. Обе стороны согласны, что это будет полезно. Это не покупка или продажа места, а распределение экипажа на разные корабли. Это делается для того, чтобы в случае задержек или аварий какого-то корабля на станции всегда оставались представители как одной, так и другой стороны", - сказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам.

Таким образом, при любых задержках на борту станции всегда будут представители обеих сторон. "Это целесообразно и с точки зрения надежности, и с точки зрения безопасности, но пока еще есть определенные юридические нюансы, которые нам надо разрешить и на нашей, и на американской стороне", - отметил он.

В среду Роскосмос сообщил, что космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-18", вместо него назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина назначена астронавт NASA Энн Макклейн.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что не платило за полет американского астронавта 9 апреля на корабле "Союз МС-18", вместо этого было предоставлено место на космическом корабле США, запуск которого ожидается в 2023 году. В свою очередь в Роскосмосе сообщили ТАСС, что Россия и США пока не достигли договоренности о перекрестных полетах на российских "Союзах" и американских кораблях CrewDragon. При этом уточнили, что кресло в "Союзе МС" предоставлено NASA на основе подписанного с его подрядчиком Axiom Space контракта, а его сумма является коммерческой тайной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Союз ПКК
Похожие новости
02.12.2020
От «Клипера» до «Орла»
23.09.2020
"Российские космические системы" поставили бортовую систему связи для космического корабля "Союз МС-17"
30.04.2020
Коронавирус нашли у сотрудников Центра подготовки космонавтов
21.11.2018
NASA согласилось с выводами Роскосмоса о причинах аварии "Союза-ФГ"
20.09.2016
Российская лунная программа может стать туристической
27.07.2015
В невесомость на полгода
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 21:10
  • 1
Разработка сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" продолжается - "Роскосмос"
  • 11.03 21:02
  • 2
Министерство обороны России закупает китайские внедорожники Haval H9
  • 11.03 20:58
  • 98
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 11.03 20:50
  • 11
Строительство второй очереди "Восточного" продолжается, несмотря на решение суда - подрядчик
  • 11.03 20:32
  • 25
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 11.03 20:09
  • 32
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 11.03 20:08
  • 1
В США назвали F-35 крысиной дырой
  • 11.03 19:58
  • 11
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 11.03 19:11
  • 9
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 11.03 18:43
  • 2
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 11.03 18:36
  • 2
Российско-китайская лунная станция: что получится из этого пиар-проекта?
  • 11.03 16:46
  • 2
Очки IVAS позволят американским солдатам видеть сквозь стены
  • 11.03 13:52
  • 2
Forbes (США): как быстро уничтожить очень много китайских кораблей и русских танков
  • 11.03 13:45
  • 1
В тылу сражений: Калининград защитят сверхдальние разведчики
  • 11.03 09:39
  • 1
Более 70 военных из Белоруссии прибыли в Россию на совместные учения