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Военно-промышленный курьер

МИД говорит, а люди гибнут

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия предпримет все необходимые меры для того, чтобы избежать возвращения конфликта на востоке Украины в горячую фазу, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Мы внимательно следим за ситуацией, и будут предприняты все меры, чтобы максимально снизить риски таких вещей, в том числе на дипломатическом уровне» - сказал Руденко Интерфаксу.

Между тем, он не стал комментировать высказываемые рядом экспертов опасения о том, что нынешнее обострение в регионе может привести к возвращению конфликта в горячую фазу. Замглавы МИД РФ отметил, что нынешняя напряжённость в отношениях России и Европы не влияет на Минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе.

«У нас продолжается нормальный переговорный процесс по разным линиям, по линии министерств иностранных дел и по линии помощников президентов. В настоящее время мы не видим проблем на этом направлении», - сказал Руденко.

Накануне сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала резкий рост нарушений режима прекращения огня в Донбассе за 8 марта.

Согласно данным отчёта, в Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 105 нарушений режима прекращения огня, включая 83 взрыва неопределенного происхождения, сообщалось на сайте международной организации. В Луганской области миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
ОБСЕ
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