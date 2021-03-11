От Тулузы до орбиты: французы проводят военные учения в космосе

Франция проводит первые военные учения в космосе

Французские военные проводят учения, чтобы проверить возможности своего космического командования в борьбе с угрозами для своих спутников. Околоземное пространство стало «настоящей проблемой национальной безопасности» Пятой республики. Учения являются частью стратегии Франции, направленной на то, чтобы стать третьей по величине космической державой в мире.

На этой неделе Франция начала свои первые военные учения в космосе, чтобы оценить способность защитить свои космические аппараты и другое оборонное оборудование от нападения гипотетических противников, сообщает Deutsche Welle.

«Эти учения являются «стресс-тестом наших систем», - сказал глава недавно созданного Космического командования Франции Мишель Фридлинг. Он добавил, что подобные мероприятия боевой и оперативной подготовки стали «первыми для французской армии и даже первыми в Европе».

Учения под кодовым названием AsterX в память о первом французском спутнике, запущенном в 1965 году, основаны на 18 смоделированных событиях в ситуационном центре.

«Возникает ряд событий, которые создают кризисные ситуации или угрозы для нашей космической инфраструктуры, но на учениях речь пойдет не только об этом», - сказал Фридлинг репортерам в штаб-квартире Космического командования в Тулузе на юго-западе Франции.

Во время учений французские военные будут отслеживать потенциально опасный космический объект, а также угрозу своему спутнику со стороны условной иностранной державы, обладающей значительными космическими возможностями.

Сценарий основан на кризисе между государством, обладающим космическим потенциалом, и государством, имеющим соглашение о военной помощи с Францией.

Недавно созданные Космические силы США и Космическое агентство Германии принимают участие во французских учениях, которые начались в понедельник и продлятся до пятницы.

Командование космических сил Франции, (Commandement de l'Espace, CdE) было создано в 2019 году и к 2025 году должно насчитывать 500 человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании нового национального командования Космических сил в 2019 году накануне Дня взятия Бастилии. Тогда глава государства отметил, что Франция становится последней из ведущих мировых держав, обороноспособность которой в космическом пространстве следует существенно повысить, в том числе и за счет организационно-штатных мероприятий.

Эммануэль Макрон сказал, что космос стал «настоящей проблемой национальной безопасности» из-за увеличения расходов и интереса к околоземному пространству со стороны США, Индии, Китая и России.

Президент Пятой республики Эммануэль Макрон сказал летом 2019 года высшему руководящему составу Вооруженных сил Франции, что киберпространство и космическое пространство являются «новыми зонами конфронтации».

Французский лидер заявил, что одобрил новую военную доктрину, которая «позволит нам защищаться в космосе и через космос». Он сказал, что после новых инвестиций французские военно-воздушные силы со временем станут военно-воздушными и космическими силами.

Ведущие мировые державы активизировали гонку за милитаризацию космоса - они испытывают системы вооружений, способных вывести из строя спутники в космосе и электрические сети на Земле. Официальные представители военного ведомства США признали, что американские войска окажутся в состоянии боевых действий в околоземном пространстве «через несколько лет».

У Франции есть план военных расходов на 2019-2025 годы. Инвестиции в космическую программу за этот шестилетний период должны составить €4,3 млрд ($5 млрд). По оценке экспертов, это всего лишь небольшая часть того, что тратят в настоящее время на космос США и Китай. «Наши союзники и противники занимаются милитаризацией космоса. Нам нужно действовать», - заявила в 2019 году министр обороны Франции Флоренс Парли.

Франция также планирует разработать противоспутниковое лазерное оружие и усилить возможности ведения разведки из околоземного пространства.

В 2017 году российский «спутник-шпион», как сообщает Deutsche Welle, попытался приблизиться к франко-итальянскому спутнику, что в Париже было названо «актом шпионажа». Российский «Олимп-К», по мнению издания, попытался перехватить передачи со спутника Athena-Fidus, который используется итальянской и французской армиями для безопасной связи.

"Олимп-К", по данным открытой печати, российский геостационарный спутник, построенный для Министерства обороны и Федеральной службы безопасности. Считается, что это разведывательный спутник. Он был запущен 28 сентября 2014 года. Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. После четырех срабатываний разгонного блока Бриз-М он был выведен на геостационарную переходную орбиту. В пресс-релизе от 28 сентября 2014 года Роскосмос назвал спутник «Луч».

В прошлом году Вашингтон обвинил Россию в «проведении неразрушающих испытаний противоспутникового оружия». Как ранее об этом писала «Газета.Ru», в июне прошлого года Пентагон обнародовал «Оборонительную космическую стратегию», предназначенную для завоевания превосходства США в милитаризированном околоземном космическом пространстве. В этом документе Китай и Россия обозначаются как «самые непосредственные и серьезные угрозы».

Недавний всплеск активности Китая и России в околоземном космическом пространстве в сочетании с возросшими темпами разработки в этих странах новых технологий ведения разведки и радиоэлектронной борьбы побудил Пентагон наметить новый набор целей, которые необходимы для того, чтобы удержать превосходство США в космосе.

Документ определяет сложившуюся стратегическую обстановку в околоземном космическом пространстве, векторы движения и цели, которых пытаются достичь Соединенные Штаты. Способы, с помощью которых они собираются это сделать, а также какие средства потребны для решения поставленных задач.

Американские военные последнее время все больше концентрируют свое внимание на защите своих космических активов, поскольку крупные державы-конкуренты усиливают свои противоспутниковые возможности, которые могут всерьез угрожать орбитальной группировке Соединенных Штатов.

В этой связи США создают новый вид вооруженных сил - Космические силы, реформируют сферу закупок вооружения и военной техники, создают единое Космическое командование, которое отвечает за военные операции, осуществляемые на высоте 100 и более километров над уровнем моря. Подробно об этом ранее писала «Газета.Ru».

Авторы новой американской «Оборонительной космической стратегии» ссылаются на разработку, испытания и развертывание противоспутникового оружия Москвой и Пекином и их военную доктрину для ведения войн в космосе.

В этой связи упомянута российская операция 2017 года, когда Москва запустила спутник, который затем отстыковал от себя подспутниковую систему. Потом один из двух спутников выпустил высокоскоростной снаряд в космос.

Затем, в начале этого года, сообщили в США, два российских спутника "Космос-2542" и "Космос-2543" преследовали американский космический аппарат, известный как USA 245 или KH-11.

Time Magazine сообщил, что российские спутники находились в радиусе всего 100 миль от KH-11, что генерал Джон Рэймонд, глава Космических сил США и Космического командования США, назвал «необычным и тревожным».

В России и Китае, по мнению США, созданы возможности по постановке организованных помех, ведению кибервойн, направленной энергии и развертыванию противоспутниковых ракет наземного базирования.

Как ранее писала «Газета.Ru», использование космического пространства как будущей арены боевых действий - вопрос решенный, а действия США, России, Китая и Индии в этом направлении лишь подтверждают эту гипотезу, считают эксперты в разных странах. Все больше государств рассматривают околоземное космическое пространство как потенциальную арену будущих вооруженных конфликтов. Поэтому национальные правительства многих стран разрабатывают собственные инструменты и методы борьбы с оппонентами на орбите.

Что касается французских военных учений в космосе на этой неделе, то они являются частью стратегии правительства Пятой республики по превращению страны в третью по величине космическую державу в мире.

Михаил Ходаренок