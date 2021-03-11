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Российская газета

В Москве военные следователи подвели итоги работы за 2020 год

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Источник изображения: rg.ru

В среду в Москве собрались руководители военных следственных органов СК России. На заседании коллегии главка они подвели итоги работы своих подразделений в прошлом году. Там же шел обстоятельный разговор о приоритетных задачах военных следователей в 2021-м.

Строго говоря, слово "военный" применительно к этой сфере правоохранительной деятельности, в отличие от его обиходного использования, носит расширенный характер. Профильный главк СКР и его структуры в регионах занимаются раскрытием преступлений не только в армии и на флоте, но и в других силовых ведомствах - ФСБ, Росгвардии, МЧС и т.д. В общем, там, где российским законодательством предусмотрена военная служба. Соответственно и итоги прошлого года на коллегии разбирали не только по тематическим "блокам", но и по ведомственным направлениям.

Исполняющий обязанности руководителя военного следственного главка СКР генерал-лейтенант юстиции Сергей Федотов констатировал:в Вооруженных силах, а также в Федеральной службе безопасности наметилась тенденция к снижению уровня преступности. В то время как в других силовых министерствах и ведомствах зафиксирован его незначительный рост.

В качестве примера Федотов сослался на преступления против военной службы, количество которых на протяжении последних нескольких лет сокращается. В минувшем году было зарегистрировано на 20 процентов меньше преступлений против порядка пребывания на военной службе, почти на 17 процентов - против порядка подчиненности. Армейские следователи также зафиксировали серьезное уменьшение (на 16,7 процента) случаев рукоприкладства.

"В то же время увеличилось количество уголовно наказуемых деяний против общественной безопасности, в том числе связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, здоровья населения и общественной нравственности, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств. На 8,8 процента возросло число коррупционных деяний", - сообщил Федотов.

По его словам, одновременно с этим вырос и размер доказанного материального ущерба по оконченным в прошлом году уголовным делам. Он более чем на треть превысил аналогичный показатель 2019-го и составил 6,4 млрд рублей.

Военные следователи активно работали над возмещением причиненного ущерба. Генерал рассказал о результатах этой работы. Только на досудебной стадии подозреваемые и обвиняемые ввернули государству 1,8 млрд рублей, что почти на треть превысило аналогичный показатель 2019 года. "С учетом стоимости имущества, на которое в ходе следствия был наложен арест, общий уровень возмещения ущерба составил 42,6 процента или 2,7 млрд рублей", - отметил Федотов.

Генерал обратил внимание еще на два важных обстоятельства. Первое - его сотрудники стали качественнее проводить предварительное следствие. Так, по сравнению с 2019-м в минувшем году в 1,3 раза уменьшилось количество уголовных дел, возвращенных прокурорами для дополнительной проработки и устранения выявленных недостатков. Второе - последовательно сокращается количество граждан, в отношении которых суды принимают решение о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Это тоже говорит о качественной работе следователей.

На коллегии были названы лучшие представители военных следственных органов Следственного комитета. Так, по итогам работы в 2020 году первое место в этом рейтинге заняло военное следственное управление Следственного комитета по Восточному военному округу. Второе и третье места поделили военные следственные управления Следственного комитета по Северному и Балтийскому флотам.

Ну, а звание лучшего военного следственного отдела Следственного комитета гарнизонного звена досталось военному следственному отделу Следственного комитета по Волгоградскому гарнизону. В число призеров также вошли военный следственный отдел Следственного комитета по Алабинскому гарнизону и 459-й военный следственный отдел, занявшие соответственно второе и третье места.


Юрий Гаврилов

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