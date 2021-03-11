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Российская газета

Стратегический бомбардировщик США впервые сел в Арктике

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Источник изображения: rg.ru

Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer впервые в истории совершил посадку за Полярным кругом. Произошло это на норвежской авиабазе ПВО Буде.

Визит был коротким: после дозаправки B-1 вновь поднялся в воздух.

- Бомбардировщик проверял несколько ВПП на севере страны. А нам было интересно его увидеть. У нас никогда такого самолета не было, - рассказал местному изданию Bodonu полковник Хеннинг Хомб.

Напомним, в конце февраля три американских бомбардировщика были впервые размещены на норвежской авиабазе Орланд. 1 марта они начали выполнять полеты.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Продукция
В-1В Lancer
Проекты
Арктика
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