Стратегический бомбардировщик США впервые сел в Арктике

Бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer за Полярным кругом. Фото: https://t.co/CzFFKuqIdX pic.twitter.com/nSCBkF4lAp— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) March 10, 2021
Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer впервые в истории совершил посадку за Полярным кругом. Произошло это на норвежской авиабазе ПВО Буде.
Визит был коротким: после дозаправки B-1 вновь поднялся в воздух.
- Бомбардировщик проверял несколько ВПП на севере страны. А нам было интересно его увидеть. У нас никогда такого самолета не было, - рассказал местному изданию Bodonu полковник Хеннинг Хомб.
Напомним, в конце февраля три американских бомбардировщика были впервые размещены на норвежской авиабазе Орланд. 1 марта они начали выполнять полеты.
Антон Валагин