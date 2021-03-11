Индия ввела в строй субмарину INS Karanj типа Scorpene

Индийский флот ввел в эксплуатацию третью подводную лодку типа Scorpene. Всего Военно-морские силы должны получить шесть таких субмарин.

Военно-морские силы Индии ввели эксплуатацию третью подводную лодку типа Scorpene — INS Karanj. Еще три таких подлодки пополнят состав флота в первой половине 2020-х.

Дизель-электрическую субмарину типа Scorpene разработали во Франции. После того как ее ВМС отказались от эксплуатации таких лодок в пользу атомных субмарин, Scorpene превратился в экспортную серию.

INS Karanj Источник изображения: navalnews

Передача субмарины и ее ввод в строй стали важным событиями для индийского судостроения. Согласно заявлению французской Naval Group, это подчеркивает успех программы правительства Индии: подводную лодку почти полностью построили на индийской верфи Mazagon Dock Limited при минимальном внешнем участии.

В свете усиливающейся конкуренции с Китаем индийский оборонный сектор стремится к как можно большей автономности. Это касается не только ВМС. Напомним, в феврале стало известно о принятии на вооружение индийской армии танка Arjun Mk 1A — глубоко модернизированной версии Arjun Mk 1.