Пистолет Лебедева рекомендован для Росгвардии

Росгвардия может вооружиться новыми пистолетами. Вчера, 9 марта, пресс-служба концерна «Калашников» сообщила о том, что модульный пистолет Лебедева (МПЛ) успешно прошёл государственные испытания.

«Работы по тематике МПЛ начаты в 2017 году по тактико-техническому заданию Росгвардии. Эти работы доведены до конца, испытания завершены с положительным результатом», — заявил главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Алексей Беззубиков.

Модульный пистолет Лебедева Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

В концерне «Калашников» указывают, что пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии в ходе опытно-конструкторских работ (ОКР) «разработка перспективного пистолета под патрон 9×19 мм с расширенными тактическими возможностями», шифр «Рысь». При этом разработчики рассчитывают, что их детище заинтересует и другие силовые структуры.

Пистолет МПЛ разработан в двух вариантах: стандартном и для выполнения специальных задач. Во втором случае оружие оснащается приспособлением для снижения звука стрельбы (ПСЗС), дополнительным стволом с посадочным местом для установки ПСЗС и элементами для размещения оружия на экипировке военнослужащего. Пистолет также оснащён креплением для различного навесного оборудования, может комплектоваться магазинами увеличенной ёмкости, ударно-спусковым механизмом с режимом автоматической стрельбы и т.д.

Ранее государственные испытания в интересах МВД успешно прошёл ПЛК — компактный пистолет Лебедева.