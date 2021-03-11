Военный эксперт об учениях в Арктике: МиГ-31 уникален во всех отношениях

Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват условного нарушителя российских воздушных границ в Арктике. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Кнутов рассказал об уникальных возможностях высокоскоростного перехватчика.
Тяжелый истребитель МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике успешно перехватил самолет-нарушитель условного противника, пытавшийся прорваться в воздушное пространство Российской Федерации на большой высоте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
"Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, провели за полярным кругом учения по перехвату самолета-нарушителя границы Российской Федерации в воздушном пространстве", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что после захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет "воздух – воздух" большой дальности.
С декабря прошлого года для усиления группировки авиации в арктической зоне экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство по ПВО на аэродроме Анадырь.
Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ является частью системы противоракетной обороны, он способен перехватывать крылатые и баллистические ракеты в любом диапазоне высот в тяжелых метеоусловиях.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов прокомментировал учения, отметив, что МиГ-31 имеет колоссальные возможности.
МиГ-31 прошел очень серьезную модернизацию, продолжил он.