Военный эксперт об учениях в Арктике: МиГ-31 уникален во всех отношениях

Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват условного нарушителя российских воздушных границ в Арктике. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Кнутов рассказал об уникальных возможностях высокоскоростного перехватчика.

Тяжелый истребитель МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике успешно перехватил самолет-нарушитель условного противника, пытавшийся прорваться в воздушное пространство Российской Федерации на большой высоте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, провели за полярным кругом учения по перехвату самолета-нарушителя границы Российской Федерации в воздушном пространстве", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что после захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет "воздух – воздух" большой дальности.

С декабря прошлого года для усиления группировки авиации в арктической зоне экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство по ПВО на аэродроме Анадырь.

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ является частью системы противоракетной обороны, он способен перехватывать крылатые и баллистические ракеты в любом диапазоне высот в тяжелых метеоусловиях.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов прокомментировал учения, отметив, что МиГ-31 имеет колоссальные возможности.

"Еще в советские времена он использовался как самолет-перехватчик, в том числе в районе Северного полюса. Поскольку именно через Северный полюс лежит наиболее короткий путь для межконтинентальных баллистических ракет США, запущенных с наземных баз. Поэтому опасность этого направления всегда была очень большая, я имею в виду Арктику. В советские времена там была мощная система противовоздушной и противоракетной обороны, сейчас мы эту систему полностью восстанавливаем", - сказал Юрий Кнутов.

МиГ-31 прошел очень серьезную модернизацию, продолжил он.

"Самолет МиГ-31БМ имеет уже максимальную скорость до 3500 километров в час. Плюс на нем установлен рекорд по высоте - порядка 30 километров, причем он может не просто взлететь, а "запрыгнуть" на эту высоту. Этого не делает ни один самолет в мире. Кроме того, он фактически используется как стартовая ступень для гиперзвуковых ракет "Кинжал". Сейчас будут испытывать, отрабатывать задачи по перехвату баллистических ракет. Словом, самолет уникальный. Ни одна страна в мире не имеет такого скоростного перехватчика. Четыре самолета МиГ-31 в состоянии контролировать воздушное пространство до тысячи километров и осуществлять перехват крылатых ракет. Машина уникальная во всех отношениях", - подчеркнул военный эксперт.