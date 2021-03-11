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Российская газета

Высокий боевой потенциал: почему страны НАТО опасаются МиГ-31

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Источник изображения: rg.ru

Созданный в начале 1980-х годов истребитель МиГ-31 считается среди пилотов НАТО одним из самых опасных противников. Причиной тому являются выдающиеся тактико-технические характеристики и высокий боевой потенциал самолета.

Как сообщает Military Watch, заложенный в 80-х годах конструкторами СССР потенциал перехватчика позволил довольно легко провести модернизацию самолета.

"Подавляющее большинство действующих МиГ-31 было модернизировано до стандарта МиГ-31БМ, а некоторые из них были доведены до стандарта МиГ-31БСМ и получили более высокую крейсерскую скорость, новую систему управления и возможность дозаправки в воздухе", - говорится в публикации.

Кроме того, МиГ-31 получил ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения Р-77 и Р-37, которые имеют дальность поражения 110 км и 400 км соответственно. При этом Р-37 не имеет себе равных по скорости и дальности полета и несет боеголовку массой 61 килограмм. В отличии от других истребителей, МиГ-31 может стрелять ракетами на больших высотах - до 28 километров.

Military Watch называет самым важным боевым самолетом России из-за широкого спектра боевых задач и универсальности самолета, растущей по мере интеграции нового оружия.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Р-37
РВВ-АЕ
Проекты
NATO
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