Высокий боевой потенциал: почему страны НАТО опасаются МиГ-31

Созданный в начале 1980-х годов истребитель МиГ-31 считается среди пилотов НАТО одним из самых опасных противников. Причиной тому являются выдающиеся тактико-технические характеристики и высокий боевой потенциал самолета.

Как сообщает Military Watch, заложенный в 80-х годах конструкторами СССР потенциал перехватчика позволил довольно легко провести модернизацию самолета.

"Подавляющее большинство действующих МиГ-31 было модернизировано до стандарта МиГ-31БМ, а некоторые из них были доведены до стандарта МиГ-31БСМ и получили более высокую крейсерскую скорость, новую систему управления и возможность дозаправки в воздухе", - говорится в публикации.

Кроме того, МиГ-31 получил ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения Р-77 и Р-37, которые имеют дальность поражения 110 км и 400 км соответственно. При этом Р-37 не имеет себе равных по скорости и дальности полета и несет боеголовку массой 61 килограмм. В отличии от других истребителей, МиГ-31 может стрелять ракетами на больших высотах - до 28 километров.

Military Watch называет самым важным боевым самолетом России из-за широкого спектра боевых задач и универсальности самолета, растущей по мере интеграции нового оружия.

Николай Грищенко