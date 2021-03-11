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Российская газета

Война дронов: хуситы и Саудовская Аравия сообщили о сбитых БПЛА

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Источник изображения: rg.ru

Беспилотник турецкого производства Vestel Karayel сбит в Йемене сторонниками движения "Ансар Аллах" (хуситы). Инцидент произошел в небе мухафазы Аль-Джауф.

В обнародованном ролике видно, что крылатая машина развалилась в воздухе. Это подтверждает, что дрон был сбит неизвестной ракетой, а не упал по техническим причинам.

В момент обнаружения некоторые из обломков еще горели, и их пытались потушить, посыпая песком. Другие фрагменты уже погрузили в кузов автомобиля.

Хуситы, обладая довольно ограниченными возможностями в сфере противовоздушной обороны, регулярно сообщают об уничтожении летающих дистанционно управляемых аппаратов противника. Например, в прошлом месяце им удалось прервать полет БПЛА китайского производства СН-4.

Что же касается Vestel Karayel, то коалиционные силы во главе с Саудовской Аравией используют их для разведывательных целей, а также для корректировки огня артиллерии и реактивных систем. Для этого на них устанавливают специальное оборудование, позволяющее эффективно выполнять боевые задачи, в том числе в ночных условиях.

Длина беспилотника - 6,5 метра. Размах крыльев - 10,5 метра. Полетная масса достигает 550 кг. Максимальная набираемая высота - 6900 метров. Скорость - 150 км/ч. Продолжительность полета - 20 часов.

Это не первый дрон такого типа, полет которого завершился в йеменском небе. Так, 30 декабря 2019 года сообщалось об уничтожении изделия турецкой компании Vestel Defence.

Военные Саудовской Аравии, в свою очередь, отчитались об уничтожении различных воздушных целей, вторгавшихся в воздушное пространство государства. Среди них были и запущенные хуситами БПЛА-камикадзе. Их перехватили самолеты, вооруженные ракетами "воздух-воздух".



Алексей Моисеев

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Страны
Йемен
Китай
Саудовская Аравия
Турция
Продукция
СН-4
Проекты
БПЛА
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