Экипаж американской атомной подлодки пожаловался на клопов

Американская атомная подводная лодка USS Connecticut (SSN-22, второй корабль проекта Seawolf II) подверглась нашествию клопов. Кровопийцы около года не давали спокойно жить экипажу, а командование лодки, по заверениям матросов, не спешило решать проблему.

Как сообщает Navy Times со ссылкой на одного из офицеров, впервые присутствие на субмарине насекомых было замечено еще в марте 2020 года во время учений ICEX 2020 в Северном Ледовитом океане. После этого моряки несколько месяцев пытались бороться с нашествием самостоятельно, но все было тщетно.

По словам пресс-секретаря Надводных сил ВМС в Тихом океане Синтии Филдс, командование лодки впервые сообщило о проблеме вышестоящему начальству в декабре, при этом "физическое присутствие" клопов на борту было подтверждено лишь к концу февраля. Это было необходимым условием для начала масштабной дезинфекции.

Промедление в решении проблемы связано с тем, что командование лодки также сперва не верило матросам - от них требовали "живых" доказательств, но отловить насекомых оказалось не так-то просто. В результате многие члены экипажа стали спать где попало - на стульях или на полу - лишь бы не возвращаться на свои койки. Как результат - тотальный недосып и усталость, которые стали угрожать боеспособности субмарины.

Сейчас подлодку наконец-то обработали, однако моряки не уверены, что сделано действительно все возможное и насекомые не вернутся.

Алексей Иванов