Российская армия сменит «Пламя» на «Балкан»?

Российские противопехотные гранатомёты наращивают калибр. Вчера, 9 марта, «Российская газета» сообщила о том, что 40-мм автоматический гранатомёт «Балкан» успешно прошёл государственные испытания.

«По итогам испытаний гранатомётный комплекс 6С19 «Балкан» рекомендован к принятию на вооружение Вооружённых сил РФ», — рассказал исполнительный директор НПО «Технологии машиностроения» Александр Кочкин.

Автоматический гранатомёт 6С19 «Балкан» Источник изображения: vitalykuzmin.net

«Балкан» поступил в опытно-боевую эксплуатацию ВС РФ в июле 2018 года. Новый гранатомёт внешне похож на своего предшественника — автоматический гранатомёт АГС-17, также известный как «Пламя». Он имеет примерно такую же массу, но бо́льшую дальность ведения огня (2,5 км против 2,3 км) — это достигается за счёт новой конструкции боеприпаса с улетающей гильзой. «Балкан» может вести стрельбу очередями по 5 и 10 выстрелов, а также в непрерывном режиме.

По данным «Российской газеты», в арсенал АГС-40 входят два типа гранат: осколочная безгильзовая 7П39 и кумулятивная ВКО-25. Последняя — новейшая разработка российского ВПК, способная пробивать до 200 мм брони или 400 мм бетона. Увеличение калибра до 40 мм повысило дальность стрельбы на 25% — до 2500 м. Могущество боеприпаса при этом возросло вдвое.