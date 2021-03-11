Компания LOTN выполнит капитальный ремонт вертолетов Ми-17 ВС Словакии

ЦАМТО, 10 марта. Словацкая компания LOTN сообщила, что 5 марта на ее предприятие были доставлены два вертолета Ми-17 из состава вертолетного крыла ВВС Словакии (а/б Прешов) для проведения капитального ремонта и продления технического ресурса.

Как заявлено, после 7 лет эксплуатации или после 1000 часов налета вертолеты российского производства должны пройти капитальный ремонт, который будет проведен специалистами LOTN. Во время ремонта все компоненты вертолета разбираются и, по требованию производителя, либо заменяются, либо проверяются и восстанавливаются для дальнейшего применения. Также машины получат новую окраску.

По данным нового справочника Military Balance 2021, на вооружении ВВС Словакии остаются 13 вертолетов Ми-17 (включая 4 в поисково-спасательной версии). Несмотря на поставку американских UH-60M "Блэк Хок", Ми-17 ценятся ВВС за широкий спектр возможностей, а также высокую надежность.

Серийные номера двух переданных на предприятие Ми-17 – 0827 (Ми-17 LPZS) и 0846 (Ми-17М). По данным Scramble Magazine, Ми-17LPZS в течение последних нескольких лет находился на хранении в Прешове без лопастей несущего винта.