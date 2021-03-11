«Моршанск» и «Заречный» и за горизонтом бьют наверняка

Ракетные катера Балтийского флота провели комплекс артиллерийских стрельб у берегов Калининградской области.

В ходе планового выхода в море ударная группа в составе ракетных катеров «Моршанск» и «Заречный» успешно поразила все большие и малые щиты, имитирующие корабельный отряд условного противника. Кроме того, были проведены стрельбы по буйковым полям, находящимся за пределами прямой видимости экипажей.

Огонь велся из 76- и 30-миллиметровых артиллерийских комплексов, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Также моряки отработали элементы боя по отражению атак малоразмерных целей, выполнили задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи.

На период проведения стрельб морские полигоны, находящиеся в непосредственной близости от калининградского побережья, были объявлены временно опасными для гражданских судов и авиации. Безопасность в районе обеспечивали корабли и суда БФ.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)