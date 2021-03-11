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Укрепляются воздушные границы российской Арктики

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Источник изображения: vpk-news.ru

Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели учения по перехвату и уничтожению самолета-нарушителя российских воздушных границ в Арктике.

Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения флота пресс-службы Восточного военного округа.

По данным флота, учения по перехвату самолета-нарушителя за полярным кругом провели экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на аэродроме Анадырь на Чукотке. Согласно информации пресс-службы, поднятый на перехват дежурный МиГ-31БМ во взаимодействии с наземными радиолокационными средствами обнаружил условного противника.

«После захвата цели летчики произвели по ней электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности», - сказали на флоте. В роли нарушителя также выступил истребитель МиГ-31БМ.

«Перед его экипажем стояла задача на сверхзвуковой скорости на высоте около 20 км проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования», - сообщили в округе.

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