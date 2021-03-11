Советскую ядерную ракету с надувным обтекателем показали на видео

В Сети появились редкие кадры советской ядерной ракеты железнодорожного базирования.

Since we’re doing nuclear train things, the rail version of the SS-24 Scalpel had an inflatable nose cone. @nuclearkatie @NuclearAnthro @SmittySec pic.twitter.com/5y6pVcEXv9 — Chase (@ChalexTheGreat) March 9, 2021

Портал The Drive обратил внимание на фрагмент видео о советской МБР РТ-23 УТТХ "Молодец" (в классификации НАТО SS-24 Scalpel), опубликованный 9 марта в Twitter. Автор напоминает, что Советский Союз был единственной страной, создавшей железнодорожную мобильную межконтинентальную баллистическую ракету.

Не всем известно, что у нее была одна весьма необычная особенность. Обтекатель головной части ракеты был надувным (в поздних вариантах складывающимся). Дело в том, что МБР была длиннее стандартного железнодорожного вагона. Однако конструкторы нашли решение, позволяющее разместить ее там, сохранив аэродинамические свойства ракеты после запуска. Собственно процесс надувания наконечника МБР и запечатлен на видео.

Обозреватель портала предполагает, что для этого использовали аккумулятор, увеличивающий внутреннее давление, что, в свою очередь, привело к развертыванию гофрированной металлической внутренней структуры, образующей коническую форму.

Олег Корякин