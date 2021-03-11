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Российская газета

Акулы-камикадзе: самые провальные зоопроекты Пентагона

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Источник изображения: Hermanus Backpackers /Wikimedia.org

Идея использовать животных как оружие не оставляет человечество на протяжении всей его истории. Не стали исключением и США: MilitaryWatch рассказал о самых безумных (и провальных) проектах тамошних военных.


Цирковая кавалерия

В 1855 году Конгресс США выделил финансирование для приучения верблюдов к военной службе. Несколько экспедиций в Северную Африку показали, что верблюды намного эффективнее лошадей или мулов - по крайней мере, в тамошних условиях. Они подолгу обходятся без еды и воды, способны переносить тяжелые грузы и не нуждаются в подковах. Проект погубила Гражданская война, поскольку основная часть наездников и дрессировщиков вступила в войска Конфедерации. После ее окончания большинство военных верблюдов передали в цирки.

Слоны-саперы

Отличное обоняние и выдающийся интеллект самых крупных сухопутных животных привели военных к выводу, что неплохо бы использовать их для обнаружения взрывчатки. Правда, авторы идеи не учли пару моментов. Во-первых слоны защищены американским законом об исчезающих видах и посылать их на поле боя, мягко говоря, неразумно. Во-вторых, африканский слон вырастает до 10 метров в длину и 4 - в высоту, представляя таким образом отличную мишень. В общем, у слонов с интеллектом хорошо, а у военачальников - не всегда. Осознав это (и потратив на обучение слонов 50 тысяч долларов), американские саперы вернулись к собакам.

Голубь войны

Перед Второй Мировой войной психолог и изобретатель Беррес Скиннер предпринял попытку создать высокоточное оружие при помощи птиц. Почтовые голуби, по его плану, должны были клевать мишень на экране, направляя бомбу к цели. На бумаге все работало идеально, но потом в дело вмешались защитники животных, да и сами военные были не в восторге от этой затеи. Кстати, благодаря проекту Скиннера человечество получило сенсорные экраны, которые сейчас есть в каждом смартфоне.

Операция "Рентген"

Одной из самых безумных была идея использовать летучих мышей для атаки на Японию - в ответ на Перл-Харбор. Дантист и изобретатель Лайтл Адамс предложил снабжать рукокрылых небольшими зажигательными бомбами, а затем выпускать их над Страной восходящего солнца. Мыши разлетятся по постройкам, сделанным из бумаги и дерева, и вскоре государство микадо запылает.

Адамс был приятелем первой леди США Элеоноры Рузвельт, поэтому проект пустили в разработку. Во время испытаний стая вышедших из-под контроля мышей спалила казармы , диспетчерскую вышку и другие помещения на полигоне Карлсбад в Нью-Мексико. Потратив два миллиона долларов и погубив 6000 невинных мышей, военные отказались от них в пользу атомной бомбы.

Акулы-камикадзе

В 1970 году ВМС США приступили к реализации проекта "Головные уборы" с использованием акул. На морских хищников надевали упряжь со взрывчаткой и системой радиоуправления. Она должна была заставить акул двигаться в нужном направлении, стегая их электрическими разрядами.

Но акулы оказались абсолютно неспособны к обучению, а удары током лишь бесили их. Год спустя проект закрыли.


Антон Валагин

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