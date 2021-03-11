Деньги на ветер: американский конгрессмен призвал отказаться от F-35

Американский конгрессмен Адам Смит, новый глава комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, раскритиковал F-35 и предложил Пентагону сократить свои издержки и инвестировать в другие реактивные самолеты.

Как пишет издание Popular Mechanics, конгрессмен заявил, что F-35 не работает надлежащим образом и слишком дорого обходится. Смит сомневается, что эти расходы когда-нибудь снизятся.

Комментарий Смита последовал после недавних заявлений о том, что в рамках программы F-35 не удалось создать эффективный и доступный по цене истребитель, и сообщения о том, что ВВС США изучают вопрос о приобретении нового истребителя. Этот самолет 4-5 поколения будет дешевле F-35 и именно им заменят F-16. Первоначально данная роль предназначалась F-35.

Popular Mechanics делает вывод: нужно найти способ, чтобы F-35 продолжал летать. Программа F-35 слишком важна, чтобы потерпеть неудачу, и она должна быть успешной, утверждает издание. И дает советы Пентагону: втиснуть больше оружия во внутренние отсеки самолета и найти способ снизить стоимость часа полета до 25 тысяч долларов к 2025 году.

Светлана Цыганкова