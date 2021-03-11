На верфи GRSE заложен киль третьего фрегата класса "Нилгири" для ВМС Индии

ЦАМТО, 10 марта. Индийская компания GRSE объявила о состоявшейся 5 марта на ее предприятии в Колкате церемонии закладки киля третьего малозаметного фрегата (заводской номер Yard 3024) класса "Нилгири" ("Проект-17A" / P-17A).

Фрегат предназначен для поставки ВМС Индии.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии объявило о подписании контрактов на поставку ВМС страны семи фрегатов "Проект-17A" 20 февраля 2015 года. Общая стоимость программы строительства кораблей оценивается в 480 млрд. рупий (7,5 млрд. долл.). Фрегаты должны быть построены двумя государственными судостроительными компаниями: Mazagon Docks Limited (MDL) в Мумбае и Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE) в Колкате. MDL выступает в качестве головной верфи и построит четыре корабля, GRSE – три. Стоимость контракта на постройку трех фрегатов с GRSE составила 192,93 млрд. рупий. Это крупнейший заказ, когда-либо полученный компанией.

Резка стали для постройки головного корабля серии, "Нилгири", началась на предприятии MDL 17 февраля 2017 года, закладка киля состоялась 28 декабря 2017 года. Спуск фрегата на воду прошел 28 сентября 2019 года. Как планируется, корабль будет передан ВМС Индии к августу 2022 года. Второй корабль был заложен MDL 7 мая 2019 года.

Закладка киля первого фрегата "Химгири" на предприятии GRSE в Колькате состоялась 10 ноября 2018 года. 14 декабря 2020 года он с опережением графика был спущен на воду. Резка стали для постройки второго фрегата (заводской номер Yard 3023) на предприятии GRSE началась 20 августа 2019 года, закладка киля состоялась 24 января 2020 года.

Фрегаты со второго по шестой получат наименования "Химгири", "Удайгири", "Дунагири", "Тарагири", "Виндхуагири" и "Махендрагири". Предполагается, что MDL поставит свои корабли ВМС Индии в 2022, 2023, 2024 и 2025 гг., а GRSE – в 2023, 2024 и 2025 гг.

Фрегаты строятся по проекту, разработанному Директоратом проектирования ВМС Индии (Directorate of Naval Design – DND), с использованием новейшей интегрированной методологии строительства, предусматривающей более тщательную предварительную подготовку для повышения качества и значительного сокращения сроков постройки. GRSE и MDL достигли договоренности с итальянской Fincantieri, которая выступает поставщиком "ноу-хау" для улучшения технологий и расширения возможностей постройки кораблей.

Фрегат "Нилгири" будет представлять собой усовершенствованный вариант построенного в рамках "Проекта-17" фрегата класса "Шивалик" и будет отличаться от него улучшенными показателями малозаметности, а также системами вооружения и обнаружения национального производства.

Как предполагается, длина корабля проекта P-17A составит 149 м, ширина – 17,8 м, осадка – 5,15 м, стандартное водоизмещение – 6670 т, экипаж – 226 человек. Фрегаты будут оборудованы главной энергетической установкой типа CODOG (combined diesel or gas), включающей два газотурбинных двигателя LM2500 компании General Electric и пару дизельных MAN 12V28/33D STC мощностью 6000 кВт каждый, смогут развивать максимальную скорость хода 28 узлов, дальность плавания на скорости 16-18 узлов – 5500 морских миль. В состав вооружения корабля войдут 127-мм АУ Oto Melara, ЗРК "Барак-8" с РЛС ELM-2248, 8 сверхзвуковых ПКР "Брамос" (PJ-10), два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата, два 30-мм ЗАК АК-630, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000. На борту предусмотрена площадка для размещения двух средних вертолетов.