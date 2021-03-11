Excalibur Army подписала соглашение о производстве РСЗО RM-70 "Вампир" в Индонезии

ЦАМТО, 10 марта. В рамках выставки IDEX-2021 чешская компания Excalibur Army подписала с индонезийской PT Republik Defensindo соглашение о производстве в Индонезии 122-мм реактивных систем залпового огня RM-70 "Вампир".

Проект представляет собой продолжение сотрудничества между компаниями и следует за поставками РСЗО RM-70 Вооруженным силам Индонезии в последние годы. Производство боевых машин начнется в 2021 году.

Подписанное соглашение предусматривает совместное производство 122-мм РСЗО RM-70 "Вампир" на шасси Tatra в Индонезии, а также передачу необходимых технологий. Производство ракетных установок на шасси с колесной формулой 4х4, 6х6 и 8х8 будет организовано на предприятии в городе Батам, а поставка их Вооруженным силам Индонезии начнется уже в 2021 году. По оценке партнеров, соглашение создает потенциал для экспортных заказов и сотрудничества ориентировочной стоимостью в десятки миллионов долларов.

В 2016 году Excalibur Army поставила в Индонезию первую партию РСЗО RM-70 "Вампир", включая машины управления и вспомогательную технику. Компания также провела обучение расчетов и технических специалистов применению и обслуживанию установок. Кроме того, Excalibur Army с партнерами в последние годы поставили ВС Индонезии самоходный понтонный парк на базе машин-амфибий М3 и бронемашины "Пандур-2" с колесной формулой 8x8.

По данным Jane's Defence Weekly, Excalibur Army поставила не менее восьми РСЗО RM-70 "Вампир" на недавно улучшенном шасси T815-7 8х8 компании Tatra Defense, две машины подвоза боеприпасов на шасси T815 8х8, одну тяжелую ремонтно-эвакуационную машину AV-15 на шасси T815 и машину управления дивизиона. Кроме того, в комплект были включены две бронемашины "Аллигатор" с колесной формулой 4x4 и один бронетранспортер "Татрапан" (шасси T815 с колесной формулой 6x6) производства компании Kerametal.

Боевая машина RM-70 "Вампир" оборудована восьмицилиндровым двигателем Tatra T3C-928.90 мощностью 300 кВт, коробкой передач Tatra 10 TS 210 N с электронно-управляемой системой полуавтоматического переключения скоростей TATRA-Norgren и дополнительной коробкой передач Tatra 2.30TRS. Запас хода по топливу составляет 700 км, максимальная скорость по шоссе – до 85 км/ч. Боевая масса машины – 25700 кг, расчет – 4 человека. Возимый боекомплект – 80 реактивных снарядов (включая 40 в боеукладке за кабиной). Время подготовки БМ к стрельбе не превышает 1 минуты, время полного залпа – 22 сек, время перезаряжания возимым боекомплектом – 36 сек, время подготовки к повторному залпу – 1,5-2,5 мин. На перевод из боевого положения в походное требуется 1,5 мин. РСЗО RM-70 "Вампир" может вести стрельбу на дальность до 20,38 км используя штатные РС JROF RM70 с осколочно-фугасной боевой частью, и до 40 км, используя РС G-2000.