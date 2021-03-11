Фрегат "Адмирал флота Касатонов" совершил деловой заход в кипрский порт Лимасол

ЦАМТО, 10 марта. Фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" в рамках дальнего похода совершил деловой заход в Лимасол (Республика Кипр). В иностранный порт российские моряки зашли 8 марта.

Визит российских моряков продлится до 10 марта. За это время экипаж корабля пополнит запасы пресной воды и продовольствия, личный состав отдохнет от несения ходовой вахты.

За время плавания в Средиземном море "Адмирал флота Касатонов" совершил деловые заходы в Алжир, Грецию, Египет и Турцию. Республика Кипр стала пятой страной региона, в порт которой зашел новейший фрегат Северного флота.

Корабль вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 30 декабря 2020 года. За время дальнего похода он преодолел более 13,5 тыс. морских миль.

До начала похода военные и гражданские моряки, а также морские пехотинцы и другие прикомандированные лица прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции отечественным препаратом "Спутник V", сообщает пресс-служба Северного флота.