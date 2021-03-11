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ЦАМТО

Специалисты связи ВВО в Бурятии провели радиотренировку на портативных станциях спутниковой связи "Белозер"

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Малогабаритная станция спутниковой связи Р-438 «Белозёр»
Малогабаритная станция спутниковой связи Р-438 «Белозёр».
Источник изображения: bastion-karpenko.ru

ЦАМТО, 10 марта. Специалисты соединения связи Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, провели тренировку на средствах связи нового поколения.

В ходе мероприятия была проверена работа специальной аппаратуры на модернизированных командно-штабных машинах 5-го поколения на базе БТР-80.

Особое внимание было уделено организации сети спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил, при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения "Белозер".

Станции позволяют осуществлять передачу цифровых и текстовых сообщений, вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты через спутник, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-80
Компании
Минoбороны РФ
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