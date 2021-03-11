В "Росатоме" предложили свой вариант борьбы с беспилотниками

ЦАМТО, 10 марта. Ученые РФЯЦ-ВНИИТФ (г.Снежинск, Челябинская обл.) предложили свой вариант устройства для борьбы беспилотниками, представляющего собой ракету, из которой выпускается захватывающая дроны сеть.

Это следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента, передает "РИА Новости".

Согласно описанию, данное изобретение было запатентовано в марте 2021 года. Система состоит из ракеты с блоком наведения, доставляющей в район нахождения беспилотника, по крайней мере, один контейнер с размещенной в нем сетью-ловушкой с прикрепленными по углам грузами, которые растягивают данную сеть и обеспечивают захват дрона. Устройство также содержит блок пеленгации, отмечает агентство.

Разработчики объясняют целесообразность системы тем, что существующие сегодня в России аналогичные проекты ловушек для дронов неэффективны для захвата скоростных БЛА, способных совершать сложные маневры: "Требуется догнать цель сверху и с согласованной с целью скоростью "запустить" сеть-ловушку, что является очень затруднительным и затратным по времени. За это время цель может скрыться".

Как передает "РИА Новости", специалисты снежинского ядерного центра планируют решить данную задачу за счет увеличения начальной скорости грузов с прикрепленными вытяжными стропами, связанными с сетью-ловушкой, путем удлинения метательных стволов при вылете из них грузов.

"Оснащение каждого метательного ствола подвижной частью, установленной в указанном стволе с возможностью телескопического выдвижения в продольном направлении при вылете груза из ствола, обеспечивает, по сравнению с прототипом, увеличение длины метательного ствола, что приводит к увеличению скорости вылета каждого груза и, соответственно, к сокращению времени разворачивания сети-ловушки для захвата скоростного БЛА, повышая эффективность его захвата", – говорится в реферате патента.

В настоящее время ведется разработка документации к изделию, запланированы изготовление и предварительные испытания опытных образцов комплекса борьбы со скоростными дронами. Отмечается, что его работоспособность подтверждена расчетами.

РФЯЦ-ВНИИТФ – одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома". Главная задача снежинского ядерного центра – решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России. РФЯЦ-ВНИИТФ также решает задачи в ядерно-энергетическом комплексе, ядерной медицине, супер-ЭВМ и расчетных технологиях, отмечает агентство.