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ЦАМТО

Технополис "ЭРА" принял участников комплексной экспедиции РГО "РоссиЯ-2021"

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 10 марта. В рамках встречи состоялась беседа операторов научных рот технополиса с начальником штаба экспедиции, председателем Комиссии Совета регионов РГО Иваном Чайка и руководителем комплексной экспедиции "РоссиЯ-2021" Константином Мержоевым.

Среди приглашенных гостей также присутствовал глава муниципального образования Анапа Василий Швец. Завершилось мероприятие экскурсией по инфраструктуре технополиса и совместным фотографированием.

Начальник технополиса "ЭРА" генерал-лейтенант Владимир Ивановский, комментируя девиз экспедиции "Открываем Россию заново", подчеркнул, что в этих словах заложен призыв позиционировать Россию как государство не только с огромными природно-географическим, историко-культурным наследием мирового значения, но и интеллектуальным капиталом, новейшими технологическими достижениями.

Справочно: старт экспедиции "РоссиЯ-2021" состоялся 3 марта 2021 года в образовательном центре "Сириус" в Сочи. Участники марафона пройдут вдоль границ нашей страны различными способами: пешком, на катамаранах, велосипедах и автомобилях. Часть Северного морского пути преодолеют на ледоколе.

В ходе экспедиции совместно с Институтом географии РАН будут проводиться научные наблюдения и исследования. Участники соберут геологические и этнографические материалы для музейных фондов РГО. В ключевых городах экспедиционного маршрута пройдут лекции, спортивные мероприятия, выставки и молодежные форумы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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