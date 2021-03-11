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ТАСС

Спускаемый аппарат "Союза МС-17" совершит посадку на Землю 17 апреля

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Сергей Кудь-Сверчков на борту МКС
Сергей Кудь-Сверчков на борту МКС.
Источник изображения: © Сергей Кудь-Сверчков/Роскосмос

На Землю должны вернуться космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс

ТАСС, 10 марта. Возвращение космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс на Землю запланировано на 17 апреля. Об этом говорится в материалах на сайте NASA.

Согласно представленной информации, закрытие люков запланировано на 01:25 мск 17 апреля, отстыковка корабля "Союз МС-17" от МКС по плану должна состояться в 04:34 мск, приземление - в 07:57 мск в степи недалеко от города Жезказгана (Казахстан).

На спускаемом аппарате корабля "Союз МС-17" на Землю должны вернуться космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков, а также астронавт Рубинс. Они прибыли на МКС в октябре 2020 года. Тогда корабль "Союз МС-17" установил рекорд по скорости полета, добравшись до станции за три часа три минуты.

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Казахстан
Компании
NASA
Роскосмос
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2020-й год
МКС
Союз ПКК
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