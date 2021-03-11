«Ждем одобрения России»: в Киеве представят новый план по Донбассу

На Украине заявили о доработке плана урегулирования конфликта в Донбассе

Украина подготовила "очень мощный шаг", направленный на урегулирование конфликта в Донбассе, сообщили в офисе президента страны. Отмечается, что речь идет о доработанном плане, который изначально предложили Германия и Франция. Теперь Киев ждет одобрения российской стороны, которая ранее уже призывала украинскую сторону перестать срывать реализацию Минских соглашений.

Украинская сторона доработала план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год». По его словам, теперь этот план должна одобрить Россия.

«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу «Минска» [Минских соглашений]», - подчеркнул Ермак.

Он назвал план «очень мощным шагом», предложенным двумя европейскими странами.

Суть этого шага, как пояснил глава офиса Зеленского, сводится к созданию неких "кластеров" - логических шагов, соответствующих "духу и принципу Минских соглашений, международному праву". Однако каких-либо подробностей этой идеи он не привел.

По словам Ермака, украинская инициатива станет «предметом мощного обсуждения через неделю - две» во время видеоконференции в «нормандском формате». Неодобрение ее со стороны России, как он утверждает, будет свидетельствовать о том, что Москва не хочет мира в регионе.

Глава офиса украинского лидера назвал крупнейшим достижением минского процесса режим прекращения огня. Его сохранение, как отметил Ермак, - это важное условие продолжения переговоров по Донбассу. При этом он отметил рост числа провокаций в регионе в последние месяцы.

Дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе вступили в силу 27 июля. Они предполагают полный запрет на ведение огня в регионе, размещение в населенных пунктах и вблизи них вооружения, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Также предусмотрена дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Представитель Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в конце прошлого месяца подчеркивал, что Киев не сможет добиться каких-либо успехов в решении вопроса Донбасса, если не изменить основные позиции минского и нормандского формата.

Президент Украины Владимир Зеленский, как обратил внимание Кравчук в комментарии изданию «НВ», сначала рассчитывал быстро прекратить военный конфликт в Донбассе и «договориться с Россией», но «увидел, что с ними договориться нельзя». По словам представителя Киева в ТКГ, тогда глава государства заявил, что нужны изменения, документальные уточнения.

Зеленский, как рассказал Кравчук, призвал пересмотреть Минские соглашения еще на саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019 году. Позицию о том, что соглашения - это не «высеченные в камне слова», разделяет канцлер ФРГ Ангела Меркель, обратил внимание представитель ТКГ.

Незадолго до этого Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина 24» говорил, что минские договоренности практически невозможно реализовать в той редакции, в которой они были подписаны.

«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», - отмечал Ермак, подчеркивая, что, несмотря на определенный прогресс, переговоры идут «очень медленно и сложно».

Сам Зеленский во время посещения Станицы Луганской вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в июле выступил с предложением расшифровать каждый пункт минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить. «Мы хотим расшифровки каждого пункта «Минска». Тогда мы будем видеть - мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным», - подчеркивал глава государства.

Он также заверял, что Украина выполняет свою часть минских договоренностей и «весь мир это видит».

Президент призывал «другую сторону» также продемонстрировать готовность их выполнять.

Глава российского МИД Сергей Лавров при этом от лица России призывал украинские власти перестать срывать реализацию Минских соглашений.

«Рассчитываем, что Киев наконец перестанет саботировать реализацию минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой внутриукраинского урегулирования, и не будет уклоняться от выполнения решений парижского саммита в «нормандском формате», от прямого диалога с Донецком и Луганском», - говорил Лавров в видеообращении к участникам Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в декабре прошлого года.

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Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на...

Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК) в селе Петровское в Донецкой области, 2019 год

Сергей Аверин/РИА "Новости"

Кристина Сизова