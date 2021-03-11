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Российская газета

Серийное производство пистолета Лебедева освоят в 2021 году

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ПЛ-15
ПЛ-15.
Источник изображения: rg.ru

Серийное производство новейшего модульного пистолета Лебедева освоят в 2021 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Калашников" сообщает ТАСС.

- По планам 2021 года стоит задача завершить освоение производства и быть готовым к серийным поставкам, - говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам рассмотрения результатов госиспытаний, инициирован процесс принятия пистолета на вооружение. Параллельно запустят процесс постановки оружия на производство. Оно будет налажено на Ижевском механическом заводе, выпускающем пистолет Макарова.

Напомним, ранее "Калашников" сообщил об успешном завершении государственных испытаний модульного пистолета Лебедева. Пистолет разработан в стандартном исполнении и в варианте для выполнения специальных задач с глушителем под патрон 9x19 мм.

Главное отличие пистолета Лебедева от аналогов - это эргономика и баланс, соответствующие нынешним представлениям о биомеханике человека. В результате удалось снизить отдачу после выстрела. Благодаря этому, повторный выстрел и перенос огня можно сделать быстрее. Стрельбу "навскидку" облегчает эргономичная рукоятка с большим углом наклона. Также заряженное оружие не может сделать произвольный выстрел даже при падении и с высоты на твердое покрытие.


Яна Шамаева

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