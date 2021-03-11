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Интерфакс-АВН

Посол КНР в РФ назвал китайско-российское ВТС гарантией поддержания стратегического баланса в мире

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Российско-китайские военно-морские учения
Российско-китайские военно-морские учения.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Москва/Пекин. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Китайско-российское сотрудничество в военно-технической области способствует поддержанию регионального мира, а также международного стратегического баланса сил, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"Оно не только соответствует важнейшим интересам двух стран, но и способствует региональному миру, стабильности и развитию, а также является важной гарантией поддержания международного стратегического баланса и мира во всем мире", - сказал дипломат в интервью "Интерфаксу".

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Страны
Китай
Россия
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