В России разработали ракету для охоты на скоростные беспилотники

Российские ученые разработали и запатентовали ракету-перехватчик скоростных беспилотных летательных аппаратов. Устройство будет ловить дроны с помощью захватывающей сети.

Как сообщают РИА-Новости, авторами изобретения являются ученые Всероссийского научно-исследовательского института технической физики из города Снежинск.

Ракета, с оснащенная блоком пеленгации, доставляет к цели контейнер с сетью-ловушкой, к которой по углам крепятся грузила. При обнаружении цели происходит "растяжение" сети и беспилотник обездвиживается.

Главным отличием от других устройств являются телескопические и маневренные стволы для выстрела сетью. Новвоведения, по словам создателей, позволяют снизить время для прицеливания и повышают точность наброса сети.

Теоретические расчеты планируется проверить с помощью опытного образца комплекса борьбы со скоростными дронами.

Николай Грищенко