МиГ-31 перехватил на учениях в Арктике скоростной самолет-нарушитель

Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний министерства обороны РФ им. В. П. Чкалова в Липецке.

АЭРОДРОМ АНАДЫРЬ (Чукотский автономный округ), 10 мар - РИА Новости. Тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил самолет-нарушитель условного противника, пытавшийся прорваться в воздушное пространство России на большой высоте и сверхзвуке, в роли нарушителя выступил второй МиГ-31, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, провели за полярным кругом учения по перехвату самолета-нарушителя границы Российской Федерации в воздушном пространстве", - сообщили в пресс-службе.

В роли нарушителя выступил один из истребителей МиГ-31БМ морской авиации ТОФ. "Перед его экипажем стояла задача на сверхзвуковой скорости, на высоте около 20 километров, проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования", - рассказали в пресс-службе.

На перехват цели с аэродрома Анадырь был поднят дежурный МиГ-31БМ, вместе с наземными радарами обнаруживший условного противника. После захвата цели летчики выполнили электронные пуски ракет "воздух - воздух" большой дальности.

С 1 декабря 2020 года для усиления группировки авиации в арктической зоне экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство по ПВО на аэродроме Анадырь.

Дальний истребитель перехватчик МиГ-31БМ имеет максимальную скорость 3000 километров в час, максимальный потолок - до 30 километров, экипаж самолета состоит из двух человек. Истребитель способен перехватывать крылатые ракеты.