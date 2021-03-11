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Известия.ru

Военные отразили атаку подводных диверсантов на учениях в Тартусе

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Военные моряки в сирийском Тартусе провели тренировку, в ходе которой отразили условное нападение аквалангистов-диверсантов на корабли в российском пункте материально-технического обеспечения.

Отмечается, что в ходе тренировки к российской базе на быстроходной лодке приблизились диверсанты, чтобы заминировать корабли. Патрульные обнаружили нарушителей, оповестили об опасности экипаж малого ракетного корабля, а также другие подразделения.


К судну диверсантов направился скоростной патрульный катер, а ракетный корабль открыл огонь по условному противнику. Как рассказал командир боевой части малого ракетного корабля Павел Гущин, задачей экипажа является подготовить и вооружить водолазный пост.

«Если был факт обнаружения диверсанта-водолаза, обследовать подводную часть корпуса корабля на предмет обнаружения посторонних предметов — мин», — рассказал Гущин.

Отмечается, что в ходе учений диверсантов задержали под водой. Для этого была задействована группа боевых пловцов.

3 марта сообщалось, что на сирийской авиабазе Хмеймим прошла совместная тренировка военнослужащих ВМФ России и летчиков ВКС России. Военные отрабатывали механизмы радиотехнической разведки и сопровождения кораблей силами авиации.

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Страны
Россия
Сирия
Проекты
Военные учения
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