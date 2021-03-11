Истребители МиГ-31 показали перехват «нарушителя» за полярным кругом

Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват условного нарушителя границы, в роли которого также выступал МиГ-31. Видео перехвата опубликовало Минобороны РФ в среду, 10 марта.

Как рассказали в ведомстве, самолет должен был проникнуть в воздушное пространство России на сверхзвуковой скорости на высоте около 20 км. Кроме того, в случае обнаружения он должен был уйти от преследования.

На перехват условного противника подняли МиГ-31БМ, который обнаружил самолет. В сообщении также добавили, что после захвата цели летчики произвели по ней электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности.

Ранее 9 марта сообщалось, что российские истребители МиГ-31 стали охотниками за баллистическими ракетами. Теперь экипажи будут регулярно отрабатывать перехват боеголовок на учениях.

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, уже в прошлом году новые упражнения по перехвату мишеней-иммитаторов баллистических ракет включили в программу боевой подготовки в качестве эксперимента. По итогам работ было принято распространить практику на всех подразделениях перехватчиков МиГ-31.