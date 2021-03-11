Американский сенатор предлагает отсрочить вывод американских войск из Афганистана

Морские пехотинцы США отдыхают во время патрулирования города Сангин в Афганистане. 3 ноября 2011.

Вашингтон. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Комитета по международным отношениям американского Сената Боб Менендес заявил, что крайний срок вывода американских войск из Афганистана, возможно, придется пересмотреть в связи с невыполнением движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) обязательств по мирному соглашению от 2020 года.

"Я очень обеспокоен вопросами жизнеспособности мирного процесса в Афганистане", - сказал Менендес журналистам, добавив, что, по его мнению, талибы "явно не соблюдают" своих обязательств.

Он отметил, что решение о пересмотре сроков вывода войск следует принимать после того, как не соответствующие соглашению действия талибов подтвердят данные разведки.

"Если будет подтверждено, что талибы не выполняют свои обязательства, а я лично считаю, что это именно так, то нам, возможно, придется пересмотреть крайний срок - 1 мая", - сказал Менендес.

В соответствии с соглашением, США должны вывести войска до 1 мая, когда 2500 американских военнослужащих покинут Афганистан. Однако администрация президента США Джо Байдена хочет возродить зашедшие США в тупик мирные переговоры до этого срока.