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РИА Новости

В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ученые Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ), расположенного в городе Снежинск Челябинской области, придумали устройство для борьбы с беспилотниками, представляющее собой ракету, из которой выпускается захватывающая дроны сеть, это следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.

Согласно описанию, данное изобретение было запатентовано в марте 2021 года. Система состоит из ракеты с блоком наведения, доставляющей в район нахождения беспилотника, по крайней мере, один контейнер с размещенной в нем сетью-ловушкой с прикрепленными по углам грузами, которые растягивают данную сеть и обеспечивают захват дрона. Устройство также содержит блок пеленгации.

Разработчики объясняют целесообразность системы тем, что существующие сегодня в России аналогичные проекты ловушек для дронов неэффективны для захвата скоростных БПЛА, способных совершать сложные маневры: "Требуется догнать цель сверху и с согласованной с целью скоростью "запустить" сеть-ловушку, что является очень затруднительным и затратным по времени. За это время цель может скрыться".

Специалисты снежинского ядерного центра планируют решить данную задачу за счет увеличения начальной скорости грузов с прикрепленными вытяжными стропами, связанными с сетью-ловушкой, путем удлинения метательных стволов при вылете из них грузов.

"Оснащение каждого метательного ствола подвижной частью, установленной в указанном стволе с возможностью телескопического выдвижения в продольном направлении при вылете груза из ствола, обеспечивает, по сравнению с прототипом, увеличение длины метательного ствола, что приводит к увеличению скорости вылета каждого груза и соответственно к сокращению времени разворачивания сети-ловушки для захвата скоростного БПЛА, повышая эффективность его захвата", - говорится в реферате патента.

В настоящее время ведется разработка документации к изделию, запланированы изготовление и предварительные испытания опытных образцов комплекса борьбы со скоростными дронами. Отмечается, что его работоспособность подтверждена расчетами.

РФЯЦ-ВНИИТФ - одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома". Главная задача снежинского ядерного центра - решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России. РФЯЦ-ВНИИТФ также решает задачи в ядерно-энергетическом комплексе, ядерной медицине, супер-ЭВМ и расчетных технологиях.

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