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РИА Новости

Предприятие "Росатома" разработало устройство для захвата скоростных БПЛА

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Камера беспилотника
Камера беспилотника.
Источник изображения: © Depositphotos / Andy Dean

МОСКВА, 10 марта/ Радио Sputnik. Российские ученые разработали новое устройство для борьбы с беспилотниками, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент. Авторы изобретения, запатентованного в марте 2021 года, – сотрудники Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, входит в "Росатом").

Устройство представляет собой ракету с блоками пеленгации и наведения, из которой выпускается захватывающая дроны сеть-ловушка, говорится в описании, содержание которого приводит агентство. По углам сети находятся грузы, растягивающие ее и обеспечивающие захват беспилотника.

Начальная скорость грузов с прикрепленными вытяжными стропами, связанными с сетью-ловушкой, играет важную роль в захвате дронов, способных совершать сложные маневры, отмечают авторы разработки. Увеличение скорости достигается за счет удлинения метательных стволов.

"Оснащение каждого метательного ствола подвижной частью, установленной в указанном стволе с возможностью телескопического выдвижения в продольном направлении при вылете груза из ствола, обеспечивает, по сравнению с прототипом, увеличение длины метательного ствола, что приводит к увеличению скорости вылета каждого груза и, соответственно, к сокращению времени разворачивания сети-ловушки для захвата скоростного БПЛА, повышая эффективность его захвата", – говорится в реферате патента, который цитирует РИА Новости.

Разработанные ранее проекты устройств, предназначенных для борьбы с беспилотниками, недостаточно эффективно решают задачу захвата скоростных БПЛА, совершающих сложные маневры, отмечается в документе.

"Требуется догнать цель сверху и с согласованной с целью скоростью "запустить" сеть-ловушку, что является очень затруднительным и затратным по времени. За это время цель может скрыться", – приводит агентство пояснения разработчиков нового устройства.

Документация изделия пока еще дорабатывается. Запланировано изготовление и предварительные испытания опытных образцов комплекса борьбы со скоростными дронами. Как отмечается, работоспособность устройства подтверждена расчетами.

Ранее радио Sputnik сообщало о дате испытаний российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Альтиус".

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Страны
Россия
Компании
Росатом
Роспатент
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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