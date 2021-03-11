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Интерфакс-АВН

В Роскосмосе подтвердили, что астронавт Ванде Хай войдёт в экипаж "Союза МС-18"

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Джозеф Акаба, Александр Мисуркин и Марк Ванде Хай
Джозеф Акаба, Александр Мисуркин и Марк Ванде Хай.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Астронавт NASA Марк Ванде Хай войдёт в состав экипажа корабля "Союз МС-18", отправляющегося к МКС в апреле, сообщили в "Роскосмосе".

"Роскосмос возвращается к практике международных запусков, и ближайший 9 апреля. Вместе с Олегом Новицким и Петром Дубровым к МКС отправится астронавт NASA Марк Ванде Хай", - говорится в сообщении.

Как сообщили в госкорпорации, Ванде Хай заменит российского космонавта Сергея Корсакова. В дублирующий экипаж войдёт астронавт Энн Макклейн вместо космонавта Дмитрия Петелина.

"Изменение состава экипажа было проведено по настоятельным просьбам американской стороны. NASA озвучило свои пожелания только в конце 2020 года, а потому российской стороне пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полетов", - отметили в "Роскосмосе".

10 февраля в NASA сообщили, что изучают возможность получения дополнительного места для американского астронавта на корабле "Союз МС-18". В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" уточнили, что госкорпорация ожидает от NASA предложений по полету американского астронавта на "Союзе МС-18" на Международную космическую станцию (МКС).

24 февраля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза МС-18", отправляющегося к МКС 9 апреля, будет международным. В тот же день госкорпорация опубликовала фото российских космонавтов с эмблемой будущей миссии, где Ванде Хай был указан одним из участников, однако в "Роскосмосе" официально не подтверждали его назначение в состав экипажа.

Межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций, основываясь на существующих обязательствах Госкорпорации "Роскосмос" в рамках Соглашения с компанией Axiom Space, Inc. по осуществлению космического полёта американского профессионального астронавта на борту космического корабля "Союз МС-18", приняла решение о выводе из основного состава длительной экспедиции МКС-65 космонавта Роскосмоса Сергея Корсакова. Вместо него в состав основного экипажа в качестве бортинженера-2 включён астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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Россия
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Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
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