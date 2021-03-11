"Аэромогильная" 25-я бригада гонит к фронту танки Т-80БВ и САУ "Гвоздика"

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В последние дни в Сети появилось масса видео и фотоматериалов железнодорожных эшелонов с различной боевой техникой ВСУ. Однако, как считают военные эксперты, большая часть ее принадлежит одному и тому же соединению - 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, дислоцирующейся в поселке городского типа Гвардейское Днепропетровской области.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Например, снятые на железнодорожных платформах самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 2С9 "Нона-С", созданные на базе БТР-Д передвижные пункты разведки и управления огнем артиллерии 1В119 "Реостат".

Это же воинское формирование имеет на вооружении Т-80БВ, которые стали основными танками десантно-штурмовых войск Украины.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Также у этого соединения продолжают оставаться на вооружении боевые машины десанта БМД-2, взамен потерянной в боях техники переданы БМП-2, БТР-3Е1, МТ-ЛБ, имеются бывшие британские колесные (4х4) AT105 "Саксон".

"Аэромогильной" эту бригаду прозвали за то, что она в ходе конфликта на Донбассе понесла серьезные потери - около 700 человек убитыми и ранеными.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Нынешняя переброска к линии фронта именуется обычной ротацией, якобы, 25-я должна заменить находившееся длительное время на передовой другое соединение. Однако, не исключено, что именно днепропетровские десантники уже в ближайшие недели будут участвовать во взломе обороны корпусов Народной милиции непризнанных республик.

Дмитрий Лемешко