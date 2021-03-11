Войти
Вестник Мордовии

"Аэромогильная" 25-я бригада гонит к фронту танки Т-80БВ и САУ "Гвоздика"

2002
0
0

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В последние дни в Сети появилось масса видео и фотоматериалов железнодорожных эшелонов с различной боевой техникой ВСУ. Однако, как считают военные эксперты, большая часть ее принадлежит одному и тому же соединению - 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, дислоцирующейся в поселке городского типа Гвардейское Днепропетровской области.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Например, снятые на железнодорожных платформах самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 2С9 "Нона-С", созданные на базе БТР-Д передвижные пункты разведки и управления огнем артиллерии 1В119 "Реостат".

Это же воинское формирование имеет на вооружении Т-80БВ, которые стали основными танками десантно-штурмовых войск Украины.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Также у этого соединения продолжают оставаться на вооружении боевые машины десанта БМД-2, взамен потерянной в боях техники переданы БМП-2, БТР-3Е1, МТ-ЛБ, имеются бывшие британские колесные (4х4) AT105 "Саксон".

"Аэромогильной" эту бригаду прозвали за то, что она в ходе конфликта на Донбассе понесла серьезные потери - около 700 человек убитыми и ранеными.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Нынешняя переброска к линии фронта именуется обычной ротацией, якобы, 25-я должна заменить находившееся длительное время на передовой другое соединение. Однако, не исключено, что именно днепропетровские десантники уже в ближайшие недели будут участвовать во взломе обороны корпусов Народной милиции непризнанных республик.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
БМД-2
БМП-2
БТР-3
Гвоздика
МТ-ЛБ
Нона-С
Т-80
Похожие новости
08.04.2019
Ударная сила Поволжья
13.09.2017
Бессмертная "мотолыга"
23.03.2016
Лицензия на стабильность
16.03.2016
Армия одной войны
23.12.2015
Петля незалежности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 21:02
  • 2
Министерство обороны России закупает китайские внедорожники Haval H9
  • 11.03 20:58
  • 98
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 11.03 20:50
  • 11
Строительство второй очереди "Восточного" продолжается, несмотря на решение суда - подрядчик
  • 11.03 20:32
  • 25
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 11.03 20:09
  • 32
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 11.03 20:08
  • 1
В США назвали F-35 крысиной дырой
  • 11.03 19:58
  • 11
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 11.03 19:11
  • 9
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 11.03 18:43
  • 2
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 11.03 18:36
  • 2
Российско-китайская лунная станция: что получится из этого пиар-проекта?
  • 11.03 16:46
  • 2
Очки IVAS позволят американским солдатам видеть сквозь стены
  • 11.03 13:52
  • 2
Forbes (США): как быстро уничтожить очень много китайских кораблей и русских танков
  • 11.03 13:45
  • 1
В тылу сражений: Калининград защитят сверхдальние разведчики
  • 11.03 09:39
  • 1
Более 70 военных из Белоруссии прибыли в Россию на совместные учения
  • 11.03 09:38
  • 1
Посол КНР в РФ назвал китайско-российское ВТС гарантией поддержания стратегического баланса в мире